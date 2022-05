Gewässerschau in Harsleben und Wegeleben

Harsleben/Wegeleben - Es gab so manche Baustelle bei der Gewässerschau des Unterhaltungsverbandes Ilse-Holtemme. Auf dem Programm stand mit dem Vorharz dieses Mal der Schaubezirk acht. Die Anwesenden waren bei der Schau in Harsleben und Wegeleben unterwegs. In den restlichen Gemeinden kam es zu keiner Begehung.