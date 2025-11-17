Infrastruktur im Harz Gibt es einen Geldregen für Halberstadts Ortsteile?

Die Bundesregierung stellt Ländern und Kommunen zusätzliches Geld für den Ausbau der Infrastruktur zur Verfügung. Über mehrere Jahre verteilt, sind es für Halberstadt 17 Millionen. Noch ist offen, wofür das Geld eingesetzt werden soll und auf welche Weise die Ortsteile davon profitieren.