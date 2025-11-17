weather regenschauer
  4. Infrastruktur im Harz: Gibt es einen Geldregen für Halberstadts Ortsteile?

Die Bundesregierung stellt Ländern und Kommunen zusätzliches Geld für den Ausbau der Infrastruktur zur Verfügung. Über mehrere Jahre verteilt, sind es für Halberstadt 17 Millionen. Noch ist offen, wofür das Geld eingesetzt werden soll und auf welche Weise die Ortsteile davon profitieren.

Von Sabine Scholz 17.11.2025, 10:15
Der Bund stellt Kommunen Geld für zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur zur Verfügung. Symbolbild: IMAGO/Wolfilser

Halberstadt. - In einigen Orten sind die Ideen schon konkret, in anderen überraschte die Nachricht erstmal. Halberstadts Ortsteile sollen etwas abbekommen vom großen Bundeszuschuss für die Infrastruktur. Wie, dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten.