Glasfaser-Vertriebler sollen in Lüttgenrode Einwohner bedrängt haben. Das sagt die Deutsche Glasfaser dazu und so steht es um die bestehenden Telefonanschlüsse.

Glasfaser-Drücker in Lüttgenrode am Werk?

Lüttgenrode - Eine Lüttgenroder Einwohnerin (Name ist der Redaktion bekannt) ruft in der Volksstimme-Redaktion an. Sie klingt aufgeregt. Gerade sei ihr an der Haustür ein Glasfaservertrag angeboten worden. Im Gesprächsverlauf sei behauptet worden, mit dem Ausbau des Glasfasernetzes müsse sie sich von ihrem alten Telefonanschluss verabschieden. Der würde abgeschaltet. „Ich bin jetzt verunsichert, ob ich weiter mit meinem alten Anschluss telefonieren kann“, sagt sie. Auch Nachbarn seien mit ähnlichen Argumenten angesprochen und zum Vertragsabschluss genötigt worden.