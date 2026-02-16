Harzer Ortsbürgermeister im Neujahrs-Interview Gleichberechtigung aller Dörfer statt Fokus auf Kernstadt Osterwieck

Zwischen Windpark-Repowering und der Sorge um Dorf-Kitas: Ralf Voigt blickt auf das Jahr 2026 für Dardesheim und die Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck. Der Dardesheimer Ortsbürgermeister fordert mehr Verantwortung von der Verwaltung, setzt auf die Bürgerenergiegenossenschaft und erklärt, warum die Entwicklung der ländlichen Orte jetzt oberste Priorität haben muss.