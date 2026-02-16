Harzer Ortsbürgermeister im Neujahrs-Interview Gleichberechtigung aller Dörfer statt Fokus auf Kernstadt Osterwieck
Zwischen Windpark-Repowering und der Sorge um Dorf-Kitas: Ralf Voigt blickt auf das Jahr 2026 für Dardesheim und die Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck. Der Dardesheimer Ortsbürgermeister fordert mehr Verantwortung von der Verwaltung, setzt auf die Bürgerenergiegenossenschaft und erklärt, warum die Entwicklung der ländlichen Orte jetzt oberste Priorität haben muss.
Dardesheim. - Die Herausforderungen für Dardesheim sowie die Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck sind im Jahr 2026 so vielschichtig wie die Region selbst. Während marode Infrastruktur und drohende Kita-Schließungen die Gemüter bewegen, bieten erneuerbare Energien eine Chance auf finanzielle Stabilität. Ralf Voigt (WG Förderverein Dardesheim) spricht mit Reporterin Vera Heinrich über seinen „Wunschzettel“ an die Stadtverwaltung, die notwendige Wertschöpfung durch Bürgerenergie und seinen Appell für mehr Sauberkeit und Bürgernähe. Ein Ausblick auf ein Jahr, in dem die Weichen für den demografischen Wandel und den Zusammenhalt in den Ortsteilen gestellt werden müssen.