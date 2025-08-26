Wenn am 30. August in Halberstadt zur Nacht der Kirchen eingeladen wird, können Besucher ein facettenreiches Angebot genießen. Dazu gehören Lesungen und Musik. Letztere erklingt in sehr verschiedenen Stilrichtungen auch in der Johanniskirche.

Halberstadt. - Sie liegt ein bisschen versteckt, die Johanniskirche Halberstadts. Ein großes schmiedeisernes Tor im Westendorf gibt den Blick auf einen Weg frei, an dessen Ende Fachwerk zu erkennen ist. Der 32 Meter lange und 16 Meter breite Saalbau macht sie zu einer der größten Fachwerkkirchen Deutschlands. Am 30. August wird sie bei der Nacht der Kirchen in Halberstadt zu einem Hort der Musik.

Der 1648, kurz vor Ende des Dreißigjährigen Krieges, geweihte Bau, bietet zur Nacht der Kirchen am 30. August gleich drei Chören Raum. Die Chöre sind dabei sehr verschieden. Die Kurrende Halberstadt ist der Kinderchor der evangelischen Gemeinde Halberstadts, in dem Kinder ab der 1. Klasse mitsingen. Seit einigen Jahren gehören die Kinder und jungen Jugendlichen fest zu denen, die die Kirchenmusik in Halberstadt lebendig halten. Zu hören ist der Kinderchor unter Leitung von Pfarrer Arnulf Kaus um 20 Uhr.

Der Kinderchor der evangelischen Gemeinde Halberstadt, die Kurrende, tritt zur Nacht der Kirchen wieder in der Johanniskirche auf. Archivfoto: Ronald Göttel

Bunte Mischung an Musik plus Beschäftigungsmöglichkeit für Kinder

Eine halbe Stunde später gibt es einen Stilbruch, der auch den Abend beschließt - auf der Orgel erklingt Musik aus Computerspielen und bekannten Kinofilmen. Außerdem wird eine Führung angeboten, die zu dem reparierten Geläut in dem neben der Kirche stehenden Glockenturm führt.

Um 21 Uhr ist der Frauenchor Cantare unter Leitung von Heidi Godulla zu erleben. Der Chor begeistert regelmäßig bei Konzerten mit breitem Repertoire und beeindruckendem gesanglichen Können.

Im Anschluss an Cantare, der moderne Stücke, Volksweisen und geistliche Lieder darbieten wird, ist der Musical-Chor „The Musical Ones“ unter Leitung von Pfarrer Christian Plötner zu erleben.

Im Außenbereich der Kirche gibt es außerdem verschiedene Stände, Imbiss und thematische Workshops für Kinder - so werden zum Beispiel Sanduhren gebaut - passend zum Thema der diesjährigen Nacht der Kirchen: Zeit und Ewigkeit.