Nach langem Warten wird das Sportzentrum Lüttgenrode endlich grundlegend erneuert. Wie der familienfreundliche Sportverein mit EU-Mitteln Schimmel und hohen Verbrauchskosten den Kampf ansagt.

Das Sportzentrum Lüttgenrode vor dem Baustart: Das Sportzentrum wird komplett entkernt und erhält neue Duschen.

Lüttgenrode. - Während die Fußballer der SG 1955 Lüttgenrode von der Jugend bis zu den Senioren derzeit durch die Hallen der Harz-Region tingeln und die Abteilungen Tanzen, Darts und Volleyball ohnehin wetterunabhängig aktiv sind, herrscht auf der heimischen Sportanlage im Osterwiecker Ortsteil alles andere als Winterruhe. Seit dem Jahreswechsel wird an der Heimstätte der Außensportler unter Hochdruck gearbeitet. Das Ziel: Eine grundhafte Sanierung der Sanitär- und Warmwasseranlage, um das 1926 errichtete Gebäude fit für die nächsten Jahrzehnte zu machen.