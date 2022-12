Grundschule Bühne erlebt mit Weihnachtsmarkt Premiere

Die Grundschule in Bühne hat am Freitagnachmittag erstmals einen Weihnachtsmarkt veranstaltet. Damit wollten die Organisatoren neue Wege gehen.

Beim Weihnachtsmarkt auf dem Schulhof in Bühne gab es ein Programm der Mädchen und Jungen mit Liedern und Gedichten.

Bühne - Kalt war es am Freitagnachmittag auf dem Schulhof der Grundschule in Bühne, doch mit ihrem Gesang erwärmten die Mädchen und Jungen die Herzen der Besucher. Diese erlebten den ersten Weihnachtsmarkt der Schule in dem Osterwiecker Ortsteil.