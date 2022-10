Die einzelnen Teile der Kartoffelpflanze, ihr Anbau, wo sie herkommt und was man aus ihr alles machen kann. Dies und vieles mehr lernen die Schlanstedter Grundschüler in ihrer Projektwoche, die sich rund um die Kartoffel dreht. Wie und mit welchen Aktionen das Lehrerteam versucht hat, die Kinder für die Knolle zu begeistern.

Gemeinsam mit Karin Barwanitz und Hannelore Salomon vom Schlanstedter Heimatverein haben Marie, Joe, Ian und Luisa (von links) in den Heimatstuben Kartoffelkuchen für den Tag der offenen Tür gebacken.

Schlanstedt - Eine ganze Woche drehte sich an der Schlanstedter Grundschule alles rund um die Kartoffel. „Alle Schüler waren dabei auf ganz unterschiedliche Weise beteiligt“, erläutert Schulleiterin Anika Schulze. „Hier in der Lerngruppe eins zum Beispiel haben wir unter anderem spielerisch die Geschichte nachgestellt, wie die Kartoffel überhaupt zu uns kam und was es mit dem sogenannten Kartoffeltrick auf sich hatte.“