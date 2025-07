Die Erhöhung ist beschlossen, die Bescheide verschickt - doch damit ist die Arbeit in der Gemeindeverwaltung Huy nicht getan. Viele Bürger haben Fragen in Sachen Grundstückssteuerbescheid, die es zu klären gilt.

In der Gemeinde Huy wurden die neuen Grundsteuerbescheide verschickt - viele Bürger sind verwirrt.

Dingelstedt. - Die Telefone stehen nicht still in der Gemeindeverwaltung in Dingelstedt, viele Bürger kommen sogar persönlich vorbei. Grund: Die kürzlich verschickten Grundsteuerbescheide, die scheinbar mehr Fragen aufwerfen, als sie klären.