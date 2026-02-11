Die Sternsinger der Pfarrei Sankt Benedikt sind auch in diesem Jahr singend durch die Gemeinde Huy gezogen´. Sie brachten nicht nur Segen, sondern haben Geld für einen guten Zweck gesammelt.

Gemeinde Huy. - An zwei Tagen und in fünf unterschiedlichen Gruppen waren ein gutes Dutzend Kinder auch in diesem Jahr wieder in der Gemeinde Huy unterwegs, um als Sternsinger Segen zu spenden und Geld zu sammeln.

Von der Pfarrei Sankt Benedikt in Badersleben ausgesandt, haben die Kinder in Begleitung von Mitgliedern der Pfarrei und der örtlichen Pfadfinder sowie einiger Eltern die Orte der Gemeinde plus das ebenfalls zur Pfarrei gehörende Schwanebeck besucht. Dabei ging es von Kirchen über Hausbesuche bis zu Pflegeheimen und öffentlichen Plätzen oder in eine Kita. Unter den Kindern, die aus der ganzen Gemeinde stammen, gab es erneut zahlreiche Wiederholungstäter, aber auch Neulinge.

Für weltweite Bildung für Kinder gesammelt

Die Aktion des Kindermissionswerkes stand dieses Mal unter dem Motto „Schule statt Fabrik“ und setzt sich gegen weltweite Kinderarbeit und für die Bildung ein. Um den Kindern hier das Thema näherzubringen, werde im Vorfeld darüber gesprochen und ein Film geschaut, erläutert Katharina Abraham von der Pfarrei.

Inzwischen ist auch das gesammelte Geld ausgezählt: „Wir haben in diesem Jahr insgesamt 3.062,01 Euro gesammelt“, berichtet sie. Das sei zwar etwas weniger als im Vorjahr, wo gut 3.200 Euro zusammenkamen, aber dennoch eine stolze Summe, so Abraham zufrieden.