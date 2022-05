Schulentwicklung Gymnasien in Halberstadt und Wernigerode vor der Fusion?

Der Landkreis Harz steht vor schwierigen Entscheidungen bei den Gymnasien: Fusionen in Halberstadt und Wernigerode oder Schließungen in Ballenstedt, Blankenburg und Osterwieck? Eine Frage, die sich im Bildungsausschuss am Montagabend auftat.