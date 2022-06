Halberstadt: Abzocke oder für Ordnung gesorgt?

Ein Anwohner der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Halberstadt kritisiert das städtische Ordnungsamt. Den Mitarbeitern würde eine gehörige Portion Sensibilität fehlen, weil sie trotz der baubedingten Parkplatznot Knöllchen verteilen.

Die Politessen hätten in der Johann-Sebastian-Bach-Straße alles richtig gemacht, so der Ordnungsamtschef.

Halberstadt - Abkassieren oder für Ordnung sorgen? Für Burkhard Hoffmeister aus Halberstadt ist das, was Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes derzeit im Umfeld der Thomas-Müntzer-Straße in der Kreisstadt veranstalten, reine Schikane. Seit Monaten ist die Straße beziehungsweise die Johann-Sebastian-Bach-Straße eine Baustelle. Die ohnehin angespannte Parkplatzsituation habe sich dadurch noch verstärkt. Die Anwohner wissen nicht, wo sie ihre Pkw parken sollen. Die verzweifelte Lage würden Mitarbeiter des Ordnungsamtes ausnutzen, um Kasse zu machen, so der Vorwurf von Burkhard Hoffmeister.