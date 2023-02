Halberstadt: Aggressiver Pilz zwingt Baumriesen in die Knie

Auf dem städtischen Friedhof in Halberstadt mussten zahlreiche Bäume gefällt werden.

Halberstadt - Die Stämme weisen keine Schäden in ihrem Inneren auf, dennoch liegen sie gefällt am Wegrand. Zahlreiche Friedhofsbesucher meldeten sich in diesen Tagen bei der Lokalredaktion, um auf diesen irritierenden Fakt hinzuweisen.