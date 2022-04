Halberstadt: Awo stoppt Neuaufnahme in Kita „Sputnik“

Unruhe herrscht seit einigen Tagen in Halberstadt bei vielen Eltern. Die Kita „Sputnik“ soll schließen. In der von der Arbeiterwohlfahrt (AWO) getragenen Einrichtung werden keine Kinder mehr aufgenommen.

Die Kita „Sputnik“ an Halberstadts Maxim-Gorki-Straße wird wohl Ende 2024 geschlossen.

Halberstadt - Es ist kein Gerücht, die Zeit des „Sputnik“ in Halberstadt ist gezählt. „Es stimmt“, bestätigt Kai-Gerrit Bädje, „die Kita wird zum 31. Dezember 2024 geschlossen.“ Die Kindertagesstätte „Pfiffikus“ der AWO Kinder- und Jugendhilfe GmbH an der Eike-von-Repgow-Straße ist davon nicht betroffen, so der Geschäftsführer des AWO-Kreisverbandes Harz.