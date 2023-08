Halberstadt - 18 Grad, Wolken, Wind und Regen - der Sommer ist in diesem Jahr gefühlt ein Früh-Herbst. Der sorgte für einen rapiden Rückgang der Besucherzahlen in den Freibädern der Region. Den Betreibern verhagelt das die Saison 2023. Die Folgen sind drastisch.

Wer in diesen Tagen trotz widriger Wetterbedingungen Badespaß am Halberstädter See oder im Sommerbad Langenstein sucht, bleibt ausgesperrt - beide sind zu.

Seit knapp einer Woche ist der Halberstädter See geschlossen, bestätigt Gido Maak, zuständiger Bereichsleiter im Freizeit- und Sportzentrum Halberstadt (FSZ), auf Volksstimme-Anfrage. Der Betreiber habe angesichts des miesen Wetters und der kaum noch vorhandenen Badegäste die Notbremse ziehen müssen. „Davor haben wir immer noch wetterabhängig stundenweise vormittags oder nachmittags auf gehabt. Es kamen nur noch ein, zwei Gäste, das hat sich betriebswirtschaftlich einfach nicht mehr gelohnt“, sagt Gido Maak.

Größter Einbruch seit Jahren

So eine schlechte Badesaison habe man am Halberstädter See schon ewig nicht mehr erlebt. Und das sei wortwörtlich zu nehmen. Im Mai, Juni und Juli wurden nur 10.049 Gäste gezählt. „Ich habe in unseren Unterlagen gesucht und tatsächlich haben wir in den zurückliegenden zehn Jahren keine schlechtere Badesaison gehabt“, so der Bereichsleiter. Da käme nur das Jahr 2017 so in etwa heran. Da seien es ebenfalls in diesen ersten drei Monaten der Saison 10.716 Gäste gewesen. Das habe natürlich auch Auswirkungen auf der Einnahmenseite. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bescherte das miese Sommerwetter dem FSZ am Halberstädter See einen Einbruch von jetzt schon 30 Prozent. Das Geld würde natürlich im nächsten Jahr für Investitionen fehlen.

„Wir haben natürlich einen kleinen Vorteil am See. Uns entstehen dort keine Betriebskosten“, sagt Gido Maak. In einem normalen Freibad laufen rund um die Uhr in der Saison zum Beispiel Pumpen, Filtersysteme und vieles andere. Das müsse man in einem Naturbad wie dem Halberstädter See nicht vorhalten. Genauso sehe es beim Personal aus, bei dem es sich um FSZ-Mitarbeiter handele, die ohnehin auf der Lohnliste stehen würden. Genauso sehe es bei den Pflegearbeiten wie Rasenmähen aus, die das eigene Personal übernehmen.

Gido Maak rechnet nicht damit, dass die Saison von einem erneuten Anlauf des Sommers zu retten ist. „Die Sommerferien enden Mitte der kommenden Woche. Sollte es wieder wärmer werden, dann ist es zwar an den Wochenenden am See voll, aber nicht unterhalb der Woche."

Geschlossen in der Hochsaison

Allerdings habe sich das schlechte Wetter im Badeland des Freizeit- und Sportzentrums bemerkbar gemacht. In der letzten Woche gab es fast doppelt so viele Badegäste als im Vorjahreszeitraum. „Wir hatten im Schnitt bis zu 700 Gäste pro Tag. Am 1. August waren es sogar 862. Familien, Urlauber aus der gesamten Region sind darunter. Das ist im Sommer normal nicht der Fall.

Zufrieden mit der verhagelten Saison ist man auch im Sommerbad Langenstein nicht. „Wir mussten bislang seit der Eröffnung schon an etwa 15 Tagen das Bad schließen, weil es sich nicht lohnte zu öffnen“, sagt Frank Kruse, Vorsitzender des Fördervereins Sommerbad. Man entscheide von Tag zu Tag. Er hoffe noch auf bessere Tage im August.