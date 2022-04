Halberstadt: Benefizabend für die Ukraine-Flüchtlinge

Halberstadt - Es sind unruhige Zeiten. Die Vorgänge in der Ukraine beschäftigen alle. Die Frage, was konkret getan werden kann, bewegt viele. So haben sich die Künstlerinnen und Künstler des Nordharzer Städtebundtheaters zusammengetan und ein Programm für einen facettenreichen Benefizabend auf die Beine gestellt. Zu sehen am Freitag, 22. April.