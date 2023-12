Stellen Elektrofahrzeuge ein erhöhtes Brandrisiko dar? Ein Vermieter in Halberstadt hat diese Frage für sich beantwortet und verbietet in seiner Tiefgarage das Parken von Hybrid- und Elektrofahrzeugen.

Halberstadt. - Die Zukunft des Straßenverkehrs soll elektrifiziert werden, wenn es nach dem Willen der Bundesregierung geht. Ab 2035 soll es Verbrenner als Neufahrzeug nicht mehr geben. Zahlreiche Bedingungen dafür sind jedoch noch lange nicht erfüllt - zum Beispiel gibt es kein flächendeckendes Ladenetz, die Kapazität des Stromnetzes ist nicht dafür ausgelegt. Dennoch sind auch im Landkreis Harz die Fahrzeuge auf dem Vormarsch. Laut Landkreisverwaltung sind von den insgesamt 123.548 zugelassenen Fahrzeugen 1.825 Elektro- und 5.346 Hybrid-Fahrzeuge. Jetzt gibt es ein weiteres Problem. Vermieter verbieten in Tiefgaragen das Abstellen von allen Pkw, die einen Akku besitzen. So einen Fall gibt es in Halberstadt.

Betroffen davon sind die Mieter im Haus zwischen Düsterngraben und Tränketor in der Altstadt, das eine Tiefgarage besitzt. Mit einem Schreiben informierte der Vermieter, dass das Abstellen von Hybrid- und Elektrofahrzeugen nicht gewünscht sei. Begründet wird dieser Schritt mit der angeblich erhöhten Brandgefahr, die von den Fahrzeugen ausgehen würde und für alle Bewohner des Hauses ein Risiko darstelle.

In Halberstadt bislang wohl ein einmaliger Vorgang, wie zumindest eine Anfrage bei den beiden großen Vermietern in der Kreisstadt ergab. „Die Bedenken bei Elektrofahrzeugen teilen wir überhaupt nicht“, sagt Frank Adelsberger, Vorstand der Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt (WGH). Die Genossenschaft würde eine Tiefgarage am Paulsplan besitzen. Dort sei seit 2014 auch die Elektroflotte der WGH geparkt beziehungsweise dort würden sich auch die Ladesäulen für die Pkw befinden.

Das mit 470 Stellplätzen größte Parkhaus Halberstadts, das sich in den Rathauspassagen im Stadtzentrum befindet und rund um die Uhr geöffnet ist, besitzt ebenfalls keine Beschränkungen für Fahrzeuge mit Elektroantrieb. Auf der entsprechenden Internetseite des Unternehmens heißt es bei den erlaubten Antriebsarten „alle“.

Die Halberstädter Wohnungsgesellschaft (HaWoGe) verfügt über keine Tiefgaragen, informiert Geschäftsführerin Beate Grebe.

Was sagen die Fachleute von der Feuerwehr zu dem Thema? „Für mich ist neu, dass Betreiber von Tiefgaragen das Parken von Elektrofahrzeugen verbieten. In Halberstadt kenne ich bislang keinen Fall, dass ein Hybrid- oder reines Elektroauto in einer Tiefgarage oder anderswo gebrannt hat“, sagt Ingo Wetzel, Chef der Hal-berstädter Feuerwehren. Die Akkus seien schon ein gewisses Risiko, das ließe sich nicht leugnen. Aber in Halberstadt habe es bisher nur einen Akku-Brand gegeben, von einem Fahrrad-Akku. „Wir sind natürlich dran am Thema und bleiben auf dem Laufenden, um auf eventuelle Einsätze bei Bränden von Elektrofahrzeugen vorbereitet zu sein“, so Ingo Wetzel.

Auf Unfälle, bei denen Elektrofahrzeuge beteiligt sind, sei man ebenfalls vorbereitet. Die habe es auch im Ausrückbereich der Hal-berstädter Feuerwehr schon gegeben, allerdings bislang noch nicht in dem Ausmaß, dass besondere Vorkehrungen ergriffen werden mussten. Die Akkus seien in den Fahrzeugen schon gut und sicher verpackt.

„Wir schauen, dass wir die notwendigen Unfallmerkblätter von den Fahrzeugen schnell ran bekommen. Da geht es speziell darum, wo verlaufen die Hochvoltleitungen in den Fahrzeugen und wo man sie trennen kann“, sagt der Feuerwehrchef.