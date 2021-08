Halberstadt: Einsatz am Zug

Nicht nur die Halberstädter Feuerwehr trainiert in dieser Woche an einem Übungszug den Einsatz an havarierten Gefahrguttransporten auf der Bahn.

Halberstadt - Leicht entzündlich, giftig, gefährlich fürs Grundwasser, ungesund – viele Stoffe, die für unterschiedlichste Herstellungsprozesse benötigt werden, fallen unter den Begriff Gefahrgut. Und doch müssen sie jeden Tag transportiert werden. Auf der Straße wie auf den Bahngleisen.

Wenn es zu Unfällen kommt, müssen die Einsatzkräfte vieles gleichzeitig bedenken. Um gewappnet zu sein, wird viel geübt bei den Feuerwehren. In dieser Woche gibt es dafür eine ganz besondere Möglichkeit, wie von Wehrsprecher Chris Buchold zu erfahren ist. „Unsere Kameraden hatten die Möglichkeit einer ganz seltenen Weiterbildung. Der Ausbildungszug Gefahrgut der DB Netz AG hat in Halberstadt Station gemacht.“

Von Montag bis heute steht der Zug auf dem Bahnhofsgelände. Auf einem gesonderten Gleis, das ausreichend Platz für das Training bietet, ohne dass es zu Einschränkungen für den normalen Zugverkehr kommt.

Wie Buchold erklärt, besteht dieser Zug aus mehreren Waggons. So gibt es einen Kesselwagen, an dem das Abdichten von Leckagen geübt werden kann. Außerdem gehört ein begehbarer Kesselwagen zum Zug, in dem es zahlreiche Ventile und Anbauteile gibt. Doch bevor es ans praktische Training geht, treffen sich die Feuerwehrleute in einem Personenwagen – für den theoretischen Teil. „Dieser Zug ist der einzige seiner Art in Deutschland und wird den Feuerwehren kostenfrei zur Verfügung gestellt. Wir sind sehr dankbar, dass uns die DB Netz AG diesen Ausbildungsmöglichkeiten bietet“, sagt Buchold.

Feuerwehrleute aus dem ganzen Harz dabei

Trainiert haben nicht nur die hauptberuflichen Feuerwehrmänner und ihre freiwilligen aktiven Kameraden aus Halberstadt, sondern auch die Wehren aus Wernigerode, Thale und Blankenburg, berichtet der junge Feuerwehrsprecher.

Er erläutert, wie die Ausbildung am Zug aussieht. Zunächst wird mit einer theoretischen Unterweisung begonnen, bei der Schulungsleiter Uwe Lindenberg das Wissen über Gefahrgutklassen und deren Kennzeichnung bei den Kameradinnen und Kameraden auffrischt. Anschließend wird am Unterrichtswagen der Aufbau eines Kesselwagen erklärt.

„Dieser Ausbildungskesselwagen ist eine Spezialanfertigung aus drei verschiedenen Kesselwagentypen. Hier sind insgesamt 65 verschiedene Armaturen und Sicherheitsventile verbaut“, so Buchold. Und dann geht es in den praktischen Teil der Ausbildung. Ein eigens vorbereiteter Kesselwagen hat neun verschiedene Leckagen, Löcher oder Risse. Durch die Austrittsstellen fließt Wasser. Die Leckagen müssen verschlossen werden. „Das geschieht im Alltag zum Glück selten, deshalb ist es umso wertvoller, einen solchen Einsatz zu simulieren“, sagt Buchold.

Für die Trainingseinheit der Freiwilligen Feuerwehr Halberstadt übernahm Candy Eitz die Einsatzleitung und teilte die Einsatzstelle in zwei Abschnitte ein. Ein Trupp ging unter Chemikalienschutzanzügen zur Abdichtung der Leckage vor, während ein anderer Trupp in flüssigkeitsdichten Anzügen zuarbeitete. Weitere Kameraden bereiteten eine Dekontamination und eine Geräteablage vor. Die Leckage konnte zunächst mit einem Holzkeil und einer speziellen Paste teilweise abgedichtet werden. Danach wurde ein Leckdichtkissen genutzt, welches ein weiteres Austreten des Stoffes verhinderte.

Im Ernstfall wären so schlimme Folgen für Mensch und Umwelt gebannt.