Halberstadt: Familientragödie sorgt für Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr

Eine Tote und ein Schwerverletzter in Halberstadt: Die Polizei sperrt den Innenstadtbereich gut zwei Stunden, ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Was zum Fall bislang bekannt ist.

Um dem lebensgefährlich verletzten Mann zu helfen, wurde ein Rettungshubschrauber vor Ort geschickt. Er brachte den 85-Jährigen in ein Braunschweiger Klinikum.Foto: Chris Buchold/FFW Halberstadt

Halberstadt - Ein Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten hat am Freitagmittag in Halberstadt für Aufsehen, massive Verkehrsbehinderungen und Rätselraten bei vielen Passanten gesorgt. In der Straße der Opfer des Faschismus (OdF) landete mitten im Kreuzungsbereich ein ADAC-Rettungshubschrauber, hinzu kamen mehrere Rettungs- und Notarztfahrzeuge sowie Fahrzeuge der Feuerwehr. Nach ersten Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft könnte eine Familientragödie der Anlass für den Großeinsatz mit zahlreichen Straßensperrungen gewesen sein.