Halberstadt: Fernwärme-Havarie vom Dezember wirkt nach

Wenn Wasser in das Fernwärmenetz nachgefüllt werden muss, wird es zuvor enthärtet und entgast, um bei den Rohren Korrosion von innen zu vermeiden.

Halberstadt - Gut vier Wochen ist es her, da rief eine Wasserdampffontäne, die aus einem Wohnblock schoss, Feuerwehr und Stadtwerke-Mitarbeiter in die Richard-Wagner-Straße. Im Keller eines leerstehenden Hauses hatten Unbekannte unter andere wichtige Armaturen von den Fernwärmeleitungen gestohlen und Isolierungen von den Rohren gerissen – und so dafür gesorgt, dass das heiße Wasser aus den Rohren lief.