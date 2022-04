Halberstadt: Gedenkstätte geht neue Wege in der Erinnerungskultur

Nach zwei Jahren Pause finden die Tage der Begegnung in der KZ-Gedenkstätte Langestein-Zwieberge wieder statt. Wie gewohnt und doch anders.

Halberstadt/Langenstein - Wennam 10. April an die Opfer und an die Geschehnisse im Konzentrationslager Langenstein-Zwieberge erinnert wird, werden Augenzeugen der Ereignisse fehlen. Ein Grund, warum diese Tage der Begegnung sich etwas anders gestalten werden als gewohnt. So gibt es erstmals Mitmach-Angebote.