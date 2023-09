Seit Mai 2022 wird die Rudolf-Diesel-Straße in Halberstadt grundhaft saniert. Die Stadtverwaltung informiert auf Volksstimme-Anfrage über den Stand der Arbeiten.

Nach Fertigstellung des ersten Bauabschnitts laufen derzeit die Bauarbeiten im ersten Teilbereich des zweiten Bauschnitts zur grundhaften Sanierung der Rudolf-Diesel-Straße in Halberstadt.

Halberstadt - Im Mai 2022 fiel der Startschuss für die langersehnte Sanierung der gut einen Kilometer langen Rudolf-Diesel-Straße in Halberstadt. Der erste, 460 Meter lange Bauabschnitt zwischen der Abfahrt Edeka-Markt bis zur Oststraße konnte bereits im Frühjahr diesen Jahres wieder für den Verkehr freigegeben werden. Offen seien nur noch einige Ersatzpflanzungen, die für November vorgesehen sind.

Seit dem wird am zweiten, 557 Meter langen Bauabschnitt gearbeitet, der nochmals in zwei Teilbereiche unterteilt ist - von der Oststraße bis einschließlich Zufahrt Damian- Apotheke sowie von dort bis zur Einmündung in die Klusstraße.

Anwohner und Passanten drängen darauf, dass die wichtige innerstädtische Verkehrsverbindung so schnell wie möglich wieder ans Netz geht. Immer öfter wird Kritik laut, dass die Arbeiten zu langsam laufen würden.

Stadtverwaltung: Bauvorhaben ist im Plan

Im Halberstädter Rathaus sieht man das anders. Auf Volksstimme-Anfrage sagt Rathaussprecher Holger Wegener: „Die Baumaßnahme befindet sich im Plan.“ Allerdings hätten sich die Kosten mittlerweile erhöht. Bisher ging man von einen Kostenrahmen von etwa zwei Millionen Euro aus, jetzt sind es 3,3 Millionen Euro. Hintergrund dafür sei der schwierige Bauuntergrund und die Verlegung eines Regenwasserkanals.

Zum aktuellen Baustand sagt Holger Wegener, dass derzeit der erste Teilbereich zwischen Oststraße und Apotheke fertiggestellt werde. Die Borde und Rinnen seien gesetzt, die Frostschutzschicht in der Fahrbahn eingebaut sowie die Tiefborde für den neuen Gehweg und die Masthülsen für die Straßenbeleuchtung gesetzt. Mitarbeiter des Stadt- und Landschaftspflegebetriebs Stala würden die Masten der Straßenbeleuchtung setzen. Der Asphalteinbau und der Einbau der Bitumendeckschicht seien laut Baubetrieb für den 4. und 5. Oktober geplant, wenn es die Witterung zulässt. „Mit der Fertigstellung des Teilabschnitts wird bis Ende Oktober gerechnet, die Freigabe erfolgt mit Setzen der Beschilderung, der Startschuss für den Ausbau des zweiten Teilabschnittes bis zur Klusstraße rechnen wir am 1. November“, sagt Holger Wegener. Bis Juli 2024 soll das komplette Straßenbauvorhaben laut Plan abgeschlossen sein.

Anfang Mai gab die Stadt Halberstadt grünes Licht für den Ausbau der Rudolf-Diesel-Straße. Die Kommune begann damit, den Bürgerentscheid vom Mai 2019 umzusetzen. Eine Mehrheit der Bürger forderte damals, dass die Stadt verteilt über drei Jahre jeweils eine Million Euro für die Verbesserung des Geh- und Radwegenetzes investieren muss.

Bürgerbegehren stellte die Weichen für Ausbau

Die Rudolf-Diesel-Straße wurde im Rahmen des Bürgerbegehrens „Bessere Geh- und Radwege in Halberstadt“ für die Umgestaltung vorgeschlagen. Dies bestätigte der Stadtrat am 20. Februar 2020. Es handelt sich um ein Gemeinschaftsvorhaben zwischen Abwassergesellschaft Halberstadt, Halberstadtwerke und der Stadt Halberstadt.

Auf insgesamt 460 Metern wird die Fahrbahn der Rudolf-Diesel-Straße grundhaft ausgebaut, einschließlich der Anlage von zwei Angebotsstreifen für Fahrradfahrer sowie den Nebenanlagen mit Gehweg und Grünstreifen.

In weiten Teilen der Rudolf-Diesel-Straße gab es bislang keinen Fahrradweg beziehungsweise befand er sich in einem schlechten Zustand. Gleichzeitig nutzen Halberstadtwerke und Abwassergesellschaft den Start des Straßenausbaus für die Erneuerung von Ver- und Entsorgungsleitungen. So erfolgt der Neubau von Entwässerungsleitungen, die Rekonstruktion von Gas-, Wasser- und Stromleitungen sowie die Erneuerung der Straßenbeleuchtung.