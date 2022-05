Halberstadt: Infektiöses „Husky-Virus“ grassiert

Halberstadt - Die Tourismus-Branche musste in den vergangenen zwei Jahren Federn lassen. Museen, Bäder, Hotels und andere beliebte Freizeiteinrichtungen mussten schließen oder waren nur eingeschränkt geöffnet. Viele kleine Betriebe kamen in Existenznot. Wie geht es einem Hal-berstädter Ein-Frau-Unternehmen mit 16 vierbeinigen Mitarbeitern in der Pandemie?