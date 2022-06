Kolpingsfamilie Halberstadt: Jede Spende Lebenssaft zählt

Blut ist ein kostbares Gut. In der Ferien- und Urlaubszeit in den Sommerwochen werden Konserven in den Krankenhäusern knapp. Eine sichere Bank für das Blutspende-Team des DRK sind immer die Aktionen der Kolpingsfamilie Halberstadt.