Bahnhofsmission Halberstadt Halberstadt: Kindern zum Fest Freude bereiten

Schon in wenigen Wochen ist Heiligabend. Die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ hat zum Ziel, dass sich dann auch Kinder in armen Ländern über ein Geschenk freuen können. Ab 8. November nimmt die Bahnhofsmission Halberstadt Kartons mit Spenden an.