Halberstadt: Kreuzungsausbau mit Verspätung

Etwa ein Jahr soll die vielbefahrende Kreuzung Sargstedter Weg/Röderhofer Straße/Braunschweiger Straße in Halberstadt für den Verkehr gesperrt werden. Grund: Der Knotenpunkt wird ausgebaut. Im Mai könnten die Arbeiten bereits beginnen.

Die Kreuzung Sargstedter Weg/Röderhofer Straße/Braunschweiger Straße soll sich in diesem Jahr für etwa zwölf Monate in eine Baustelle verwandeln.

Halberstadt - Der Plan, die Kreuzung Sargstedter Weg/Röderhofer Straße/Braunschweiger Straße in Halberstadt auszubauen, weil sie der enormen Verkehrsbelastung nicht mehr gewachsen ist, ist bereits vor mehr als einem Jahrzehnt in der Stadtverwaltung beziehungsweise der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalts diskutiert worden. 2012 sollte der Startschuss fallen. Bis heute ist das nicht geschehen. Nun soll es noch in diesem Jahr los gehen, heißt es aus dem Halberstädter Rathaus.