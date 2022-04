Halberstadt: Marktschwärmer starten

Halberstadt - Über ein Jahr Arbeit steckt in den Vorbereitungen, die Marktschwärmer nach Halberstadt zu holen. Die Langensteinerin Anne Neumann und weitere Mitstreiter haben es nun geschafft. Über 120 dieser Marktplätze für regionale Produkte gibt es derzeit in Deutschland. Im Harzkreis bislang noch nicht. Das ändert sich am kommenden Donnerstag, 13. Januar, mit der Eröffnung des ersten Marktschwärmer-Marktes auf dem Gelände des Burchardiklosters in Halberstadt, informiert Anne Neumann.