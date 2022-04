Halberstadt: Materialnot wirft Plan über Haufen

Eigentlich sollte die energetische Sanierung der Goethe-Grundschule in Halberstadt bereits seit dem 30. Juni Geschichte sein. Das Gebäude ist derzeit aber immer noch eine Baustelle. Lange Lieferzeiten beim Baumaterial bescherte der Stadt die Verspätung.

Im Bereich des Kellergeschosses der Goethe-Grundschule in Halberstadt erfolgt derzeit die Bauwerksabdichtung.

Halberstadt - Probleme mit der pünktlichen Lieferung von Bauholz warfen den Fertigstellungstermin für das Ende der Sanierung der Goethe-Grundschule in Halberstadt kräftig über den Haufen. Eigentlich sollten die Bauarbeiten bereits am 30. Juni abgeschlossen sein. Drei Monate später drehen sich am Gebäude immer noch die Bagger.