Die Stadt Halberstadt investiert in die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur. Vorhaben, die teils über Jahrzehnte in Wartestellung waren, werden nun umgesetzt.

Halberstadt. - Straßenbau und -sanierung sind in Halberstadt immer wieder ein heiß diskutiertes Thema. Das gipfelte schließlich sogar in einen Bürgerentscheid, der die Stadt Halberstadt zu Millioneninvestitionen in kommunale Straßen und Gehwege verpflichtete. Doch wie sieht es Anfang 2024 mit der Umsetzung der Vorhaben aus dem Bürgerentscheid und den weiteren Projekten aus?

Zu den großen Vorhaben zählt die Sanierung der Rudolf-Diesel-Straße. Im Mai 2022 gestartet bewegt sich die Kommune in diesem Jahr planungstreu auf der Zielgeraden, betont Jens Klaus, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung der Stadtverwaltung Halberstadt. Auf insgesamt 460 Metern wird die Fahrbahn der Rudolf-Diesel-Straße grundhaft ausgebaut, einschließlich der Anlage von zwei Angebotsstreifen für Fahrradfahrer sowie den Nebenanlagen mit Gehweg und Grünstreifen. „Von 3,3 Millionen Euro sind etwa zwei Millionen ausgegeben“, so Klaus. Weitere 40.000 Euro seien im bereits fertiggestellten Bereich der Rudolf-Diesel-Straße für den Bau von barrierefreien Bushaltestellen ausgegeben worden.

Ein nächstes Projekt sei der Start der Neugestaltung der Fußgängerzone Breiter Weg im Stadtzentrum gewesen. „Zwar ist wegen des Winterwetters bei der Umsetzung noch nicht viel zu sehen, dennoch gab es im Vorfeld des ersten Spatenstichs am 30. November 2023 viel zu tun“, sagt der Fachbereichsleiter. Seit den 1990er Jahren gab es immer wieder Pläne, das Areal attraktiver zu gestalten. Jetzt sei es endlich gelungen. Im Zentrum der Neugestaltung steht der 230 Meter lange Abschnitt zwischen Fischmarkt (Beginn Einmündung Schuhstraße) und dem Abzweig zum Weingarten. Insgesamt eine Fläche von 5.100 Quadratmetern, die völlig umgekrempelt werden soll. Der Investumfang beträgt stolze 4,5 Millionen Euro. Geplantes Bauende ist der Dezember 2024.

Der Sargstedter Weg habe auf einer Länge von 1,3 Kilometern einen neuen Geh- und Radweg für etwa eine Million Euro erhalten. „Um den Bau ist Jahrzehnte gekämpft worden, jetzt haben wir das hinbekommen“, sagt Jens Klaus. Zum Bauumfang gehörte die Errichtung von barrierefreien Bushaltestellen im Wert von etwa 60.000 Euro. Der Ausbau sei eine enorme Aufwertung der Sargstedter Siedlung.

Die Kommune sei auch an der Sanierung der Röderhofer Straße, die eine Landesstraße sei, beteiligt gewesen. Gut 500.000 Euro habe man beigesteuert. Außerdem habe man im vergangenen Jahr etwa 46.000 Euro in den Neubau der Brücke am Ölmühlenteich in Langenstein investiert. 192.000 Euro hat die Stadt Halberstadt für die Oberflächensanierung der Quedlinburger Straße in Langenstein bereitgestellt. Sie gehört zu den längsten kommunalen Straßen im Stadtgebiet. Der Ausbaubereich erstreckte sich von der Kreuzung Bahnhofstraße/Dorfstraße im Ortskern bis zur Mahn- und Gedenkstätte Langenstein-Zwieberge – das sind immerhin 2,67 Kilometer.

In die punktuellen Reparaturen von Straßen sowie Geh- und Radwegen im Stadtgebiet seien 2023 insgesamt 540.000 Euro geflossen. Dahinter würden sich viele Aufträge verbergen. Weitere neue Vorhaben für 2024 könne man derzeit noch nicht benennen, weil der Haushalt der Stadt noch nicht beschlossen sei.