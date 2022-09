Halberstadt: Mit frischer Luft Energie sparen

Halberstadt - Der Zahn der Zeit hat in den vergangenen 73 Jahren heftig an der Substanz des Halberstädter Theaters genagt. Lange Zeit ist aufgrund der anhaltenden Haushaltsmisere kein Geld in den Erhalt der Gebäude und der Technik investiert worden, bestätigt Jörg Wolansky, Abteilungsleiter Hochbau der Stadtverwaltung Halberstadt. Es gebe vielfältige Baustellen am Großen Haus Halberstadt des Nordharzer Städtebundtheaters. Um eine erste, entscheidende habe man sich in den zurückliegenden Monaten dank einer großzügigen Förderung der Investitionsbank Sachsen-Anhalt kümmern können.