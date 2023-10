Havarie im Straßenbahnnetz in Halberstadt Halberstadt: Nach Fahrleitungsschaden stehen alle Straßenbahnen

Nach einer Havarie an der Fahrleitung der Straßenbahn in Halberstadt stehen seit Betriebsbeginn am Mittwoch (11.10.23) in Halberstadt alle Straßenbahnen. Es wird Schienenersatzverkehr gefahren. Worauf sich die Fahrgäste einstellen müssen.