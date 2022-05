Halberstadt: Neues Wohnen am Kühlinger Tor

Seit Anfang der 1990er Jahre ist das ehemalige Einrichtungshaus in der Kühlinger Straße in Halberstadt geschlossen. Der Bau ist seit dem ein Schandfleck.

Der Entwurf des Seniorenzentrums an der Kühlinger Straße in Halberstadt. Copyright: Herbst Plan-Consult GmbH

Halberstadt - Das ehemalige Einrichtungshaus in der Kühlinger Straße gehört nicht zu den Schokoladenseiten Halberstadts. Es ist seit etwa 30 Jahren verwaist. Alle Versuche, den Markt einer Neunutzung zuzuführen beziehungsweise das Areal an einen Investor zu verkaufen, scheiterten. Jetzt kommt Bewegung in die Zukunft des Filet-Grundstücks in bester Innenstadtlage.