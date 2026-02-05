Erneuerbare Energie im Harz Halberstadt: Stadtwerke wollen Bürgergenossenschaft für geplanten neuen Windpark
Die Energiewende macht nicht Halt vor dem Harz, neue Solaranlagen und Windparks sind in Planung. Auch die Halberstadtwerke sind da mit im Boot. Ein Gespräch mit Stadtwerkechef Rainer Gerloff über Ängste, Bürgerbeteiligung und die Kraft kommunaler Unternehmen.
05.02.2026, 06:00
Halberstadt. - Zwischen Halberstadt, Ströbeck und Aspenstedt könnte ein neuer Windpark entstehen. Warum sich die Halberstadtwerke dafür engagieren, wie mit Kritik umgegangen wird und wie Bürger direkt einbezogen werden sollen, darüber sprach Volksstimme-Reporterin Sabine Scholz mit dem Geschäftsführer der Halberstadtwerke, Prof. Dr. Rainer Gerloff.