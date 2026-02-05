Erneuerbare Energie im Harz Halberstadt: Stadtwerke wollen Bürgergenossenschaft für geplanten neuen Windpark

Die Energiewende macht nicht Halt vor dem Harz, neue Solaranlagen und Windparks sind in Planung. Auch die Halberstadtwerke sind da mit im Boot. Ein Gespräch mit Stadtwerkechef Rainer Gerloff über Ängste, Bürgerbeteiligung und die Kraft kommunaler Unternehmen.