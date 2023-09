Vor mehr als zehn Jahren haben die Planungen für ein Einzelhandelsgebiet an der Harzstraße in Halberstadt begonnen. Was dort geplant ist.

Die Erschließungsarbeiten am Harzhof in Halberstadt haben begonnen. Die Fläche an der Harzstraße (B 81 gegenüber der Jet-Tankstelle) ist von schwerem Baugerät eingeebnet worden.

Halberstadt - Schweres Baugerät war dieser Tage an der Harzstraße in Halberstadt zu beobachten: die Brache an der B 81 wurde eingeebnet. Erste Anzeichen dafür, dass der vor mehr als zehn Jahren angestoßene Plan zum Bau des Harzhofes am südlichen Rand Halberstadts nun Wirklichkeit wird.