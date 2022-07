Halberstadt streitet über Friedhofsgebühren

Halberstadt - Drei Jahre, das ist der Zeitraum, für den laut Landesgesetz kommunale Gebühren zu kalkulieren sind. In Halberstadt sind einige städtische Friedhöfe schon weitaus länger ohne eine Neukalkulation. Was nun zu deutlichen Preissteigerungen führt, müssen doch die in den vergangenen Jahren aufgelaufenen Kosten in die aktuelle Gebühr eingerechnet werden.