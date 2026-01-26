Halberstädter Jugendliche werden im Juni die Farben Sachsen-Anhalts auf Bundesebene vertreten. Die vier jungen Schwimmer sind deshalb gerade auf Spendensammeltour.

HaWoGe-Chef Daniel Herrmann (links) mit den vier jungen Schwimmern und ihren Begleitern Niels Günther und Peggy Lotz.

Halberstadt. - Sie sind die beste Staffel über 4x50 Meter Freistil in ganz Sachsen-Anhalt. Weshalb die Schüler der Halberstädter Reinhard-Lakomy-Schule das Bundesland auch bei den Nationalen Spielen der Special Olympics im Juni in Saarbrücken vertreten werden. Wenn sie das Geld dafür zusammenbekommen.