Menschen im Harz Halberstadt vertritt Sachsen-Anhalt bei Nationalen Spielen der Special Olympics
Halberstädter Jugendliche werden im Juni die Farben Sachsen-Anhalts auf Bundesebene vertreten. Die vier jungen Schwimmer sind deshalb gerade auf Spendensammeltour.
26.01.2026, 14:30
Halberstadt. - Sie sind die beste Staffel über 4x50 Meter Freistil in ganz Sachsen-Anhalt. Weshalb die Schüler der Halberstädter Reinhard-Lakomy-Schule das Bundesland auch bei den Nationalen Spielen der Special Olympics im Juni in Saarbrücken vertreten werden. Wenn sie das Geld dafür zusammenbekommen.