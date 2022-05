Bildungswesen Halberstadt: Warum Bildungsstaatssekretär Diesener auf Lerncamps setzt

Die Corona-Zahlen sinken, die Folgen der Pandemie sind dennoch vielerorts spürbar. Auch an den Schulen. Jetzt kam Bildungsstaatssekretär Frank Diesener (CDU) zur Visite in den Harz. Was ihn nach Halberstadt geführt hat.