Halberstadts Hauptbahnhof ist noch bis zum 18. Februar Ort einer besonderen Ausstellung. Warum zeigen Sebastian Hartwig und Andreas Brüggemann mit Kunstwerken aus Stein, Metall, Holz und anderen Materialien.

Halberstadt: Warum ein Steinmetz aus Sargstedt auf „Abwegen“ im Hauptbahnhof ist

Sebastian Hartwig (links) und Andreas Brüggemann in ihrer Ausstellung im Kulturbahnhof Halberstadt.

Halberstadt. - Sie sind aus Stein – und doch weich. Die sanft geschwungenen Skulpturen in Halberstadts Hauptbahnhof verleiten zum Anfassen. Was Sebastian Hartwig gleichermaßen amüsiert wie erfreut. Eine Bestätigung für den Sargstedter „auf Abwegen“.