Kunst im Harz Halberstadt: Warum ein Steinmetz aus Sargstedt auf „Abwegen“ im Hauptbahnhof ist
Halberstadts Hauptbahnhof ist noch bis zum 18. Februar Ort einer besonderen Ausstellung. Warum zeigen Sebastian Hartwig und Andreas Brüggemann mit Kunstwerken aus Stein, Metall, Holz und anderen Materialien.
02.02.2026, 11:00
Halberstadt. - Sie sind aus Stein – und doch weich. Die sanft geschwungenen Skulpturen in Halberstadts Hauptbahnhof verleiten zum Anfassen. Was Sebastian Hartwig gleichermaßen amüsiert wie erfreut. Eine Bestätigung für den Sargstedter „auf Abwegen“.