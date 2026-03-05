Bürgerinitiativen im Harz Halberstadt: Windkraftgegner machen mobil

Mit einem Bürgerbegehren wollen Gegner von Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen den möglichen Bau eines Windparks zwischen Halberstadt, Ströbeck, Aspenstedt und Sargstedt verhindern. Sie nutzen die jüngste Stadtratssitzung, um dafür zu werben.