Bürgerinitiativen im Harz Halberstadt: Windkraftgegner machen mobil
Mit einem Bürgerbegehren wollen Gegner von Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen den möglichen Bau eines Windparks zwischen Halberstadt, Ströbeck, Aspenstedt und Sargstedt verhindern. Sie nutzen die jüngste Stadtratssitzung, um dafür zu werben.
05.03.2026, 14:15
Halberstadt. - Frank Brüggemann und Waltraud Hammer sind die zwei Vertrauenspersonen, die in Halberstadt für das Bürgerbegehren gegen den Windpark Vor dem Huy als Ansprechpartner fungieren.