  4. Bürgerinitiativen im Harz: Halberstadt: Windkraftgegner machen mobil

Mit einem Bürgerbegehren wollen Gegner von Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen den möglichen Bau eines Windparks zwischen Halberstadt, Ströbeck, Aspenstedt und Sargstedt verhindern. Sie nutzen die jüngste Stadtratssitzung, um dafür zu werben.

Von Sabine Scholz 05.03.2026, 14:15
Windparks wie hier bei Stendal sind auch im Harz für so manchen ein Stein des Anstoßes.
Windparks wie hier bei Stendal sind auch im Harz für so manchen ein Stein des Anstoßes. Foto: Jan Woitas/dpa

Halberstadt. - Frank Brüggemann und Waltraud Hammer sind die zwei Vertrauenspersonen, die in Halberstadt für das Bürgerbegehren gegen den Windpark Vor dem Huy als Ansprechpartner fungieren.