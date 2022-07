Halberstadt: Wird Klubhaus 2022 abgerissen?

Halberstadt - Fast ein Jahr ist es her, dass über die Ruine des Klubhauses Halberstadt und den damals vorliegenden Zukunftsplan in der Öffentlichkeit diskutiert wurde. Während der jüngsten Sitzung des Stadtrates brachte eine Anfrage in der Bürgersprechstunde das Thema wieder auf die Tagesordnung. Die Halberstädterin Hanka Fiedler wollte von Oberbürgermeister Daniel Szarata (CDU) wissen, warum die Stadt das Gebäude nicht erhalten will. Mittlerweile gebe es nach ihrer Meinung Fördergelder, um das Traditionshaus doch noch zu retten.