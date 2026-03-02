weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Kommunalfinanzen im Harz: Halberstadt: Wohin mit den Millionen aus dem Sondervermögen?

Kommunalfinanzen im Harz Halberstadt: Wohin mit den Millionen aus dem Sondervermögen?

17 Millionen Euro, verteilt auf mehrere Jahre. Halberstadt erwartet wie alle Kommunen viel Geld aus dem Sondervermögen des Bundes. Doch wo soll es am besten eingesetzt werden?

Von Sabine Scholz 02.03.2026, 15:30
Viel Geld für Kommunen – das sogenannte Sondervermögen des Bundes soll helfen, marode Infrastruktur auf Vordermann zu bringen.
Viel Geld für Kommunen – das sogenannte Sondervermögen des Bundes soll helfen, marode Infrastruktur auf Vordermann zu bringen. Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Halberstadt. - Es gibt viele Begehrlichkeiten, geht es um die Verwendung der 17 Millionen Euro aus dem Sondervermögen des Bundes. Mit dem Riesenkredit soll der Sanierungsstau in der Infrastruktur aufgelöst werden. Wofür wird Halberstadt das Geld ausgegeben?