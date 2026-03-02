17 Millionen Euro, verteilt auf mehrere Jahre. Halberstadt erwartet wie alle Kommunen viel Geld aus dem Sondervermögen des Bundes. Doch wo soll es am besten eingesetzt werden?

Halberstadt: Wohin mit den Millionen aus dem Sondervermögen?

Viel Geld für Kommunen – das sogenannte Sondervermögen des Bundes soll helfen, marode Infrastruktur auf Vordermann zu bringen.

Halberstadt. - Es gibt viele Begehrlichkeiten, geht es um die Verwendung der 17 Millionen Euro aus dem Sondervermögen des Bundes. Mit dem Riesenkredit soll der Sanierungsstau in der Infrastruktur aufgelöst werden. Wofür wird Halberstadt das Geld ausgegeben?