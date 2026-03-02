Kommunalfinanzen im Harz Halberstadt: Wohin mit den Millionen aus dem Sondervermögen?
17 Millionen Euro, verteilt auf mehrere Jahre. Halberstadt erwartet wie alle Kommunen viel Geld aus dem Sondervermögen des Bundes. Doch wo soll es am besten eingesetzt werden?
02.03.2026, 15:30
Halberstadt. - Es gibt viele Begehrlichkeiten, geht es um die Verwendung der 17 Millionen Euro aus dem Sondervermögen des Bundes. Mit dem Riesenkredit soll der Sanierungsstau in der Infrastruktur aufgelöst werden. Wofür wird Halberstadt das Geld ausgegeben?