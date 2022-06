Halberstadt würdigt zwei Einwohner

Diese Stadtratssitzung in Halberstadt bot auch Überraschendes. Sogar für den Ratspräsidenten selbst, der eigentlich die Tagesordnung bestimmt.

Halberstadt - Sie wussten beide nicht, was sie an diesem Abend erwartet. Die Stadtratssitzung am Donnerstagabend bot den Rahmen für die Ehrung zweier verdienstvoller Halberstädter.