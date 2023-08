An gefallene Soldaten des Ersten und Zweiten Weltkrieges erinnern derzeit in anonymer Form zwei Gedenksteine auf dem Halberstädter Friedhof.

Halberstadt - Seit etwa vier Jahren lagern 181 historische Grabsteine, von denen 140 so gut erhalten sind, dass sie wiederverlegt werden könnten, in zwei Containern in einer Ecke des Halberstädter Friedhofes. Jedoch streiten sich die Untere Denkmalschutzbehörde und das Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege über diesen Fakt mit dem Landesverwaltungsamt. Oliver Schlegel von der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Harz kämpft seit Jahren für die Wiederverlegung der gestohlenen Grabsteine.

„Wir sind an dem Punkt, dass die Steine geborgen sind, aber es geht einfach nicht weiter. Jetzt geht es darum, sie zu verlegen“, sagt Oliver Schlegel. Darum habe sich leider ein Streit entwickelt. Der Friedhof sei ein eingetragenes Kulturdenkmal.

Die Untere Denkmalschutzbehörde und das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie hätten ein großes Interesse, dass die Grabsteine da, wo sie 1970 entwendet worden, wieder hingebracht werden. „Der Garnisonsfriedhof ist nicht nur ein Gedenkort, die Verstorbenen liegen dort immer noch und wurden ihrer Grabsteine beraubt. Es ist ein Friedhof.“

Es gebe seit Jahren zähe Gespräche mit dem Eigentümer des Friedhofs, der Stadt Halberstadt, in denen der Oberbürgermeister darauf hingewiesen habe, dass das Land für die Entscheidung einer Wiederverlegung zuständig sei.

„Sonst werden Zuständigkeiten immer hin und her geschoben. In diesem Fall streiten sich zwei Behörden“, so Oliver Schlegel. Der Landkreis Harz bestehe darauf, dass die Grabsteine wieder auf dem Friedhof aufgestellt werden, weil es ein eingetragenes Kulturdenkmal ist, das 1970 geschändet worden sei. Es gehe gar nicht so sehr ums Geld, weil das Vorhaben mit 5000 bis 10.000 Euro gar nicht so teuer sei, sondern um Zuständigkeiten.

Die Staatskanzlei sei laut Oliver Schlegel ebenfalls in den Streit eingeschaltet worden, um Frieden zwischen den Protagonisten zu stiften und eine Lösung zu finden, die aber bislang noch nicht auf den Tisch liege.

Oliver Schlegel pocht darauf, den Streit endlich vom Tisch zu bekommen. Die Idee sei, nicht nur die Grabstellen zu rekonstruieren, sondern an einem Gedenk- und Lernort die einmalige Geschichte der Schändung der Grabstätten und der Rettung der Steine vor Ort zu erzählen und zugleich der Opfer des Ersten Weltkrieges zu gedenken.

Halberstadt sei im Ersten Weltkrieg ein wichtiger Lazarettstützpunkt gewesen. „Auf dem Garnisonsfriedhof liegen nicht nur verstorbene Soldaten des Halberstädter Infanterieregiments 27, sondern aus vielen Heeresgruppen. Da sind Besatzungen von U-Booten dabei, von Frachtschiffen, der Kavallerie und der Luftwaffe sowie türkische Matrosen, die verletzt ins Lazarett eingeliefert wurden und dort verstorben sind“, berichtet Denkmalschützer Schlegel.

Halberstadts Oberbürgermeister Daniel Szarata (CDU) betont im Volksstimme-Gespräch: „Die Stadt ist sich mit Unteren Denkmalbehörde und dem Landesamt für Denkmalschutz einig über die Verlegung der Grabsteine. Nur das Landesverwaltungsamt lehnt das ab. An dieser Stelle sage ich, die Behörden sollen sich endlich einig werden.“ Der Stadt sei wichtig, dass es eine anständige Präsentation gibt, aber bitte eine, wo sich alle Behörden einig sind, so der OB.

Denise Vopel, Sprecherin des Landesverwaltungsamtes, wo die Obere Denkmalbehörde angesiedelt ist: „Die Wiederverlegung der Grabsteine soll über die Kriegsgräberfürsorge finanziert werden. Dies ist jedoch in dieser Form und aus verschiedenen Gründen nicht möglich.“ Einige der Namen auf den gefundenen Grabplatten seien bereits bei einer Instandsetzung im Jahr 1995 auf mehreren Tafeln verewigt worden.

Gemäß dem Gräbergesetz könnten keine weiteren finanziellen Mittel für eine sogenannte Doppelkennzeichnung erfolgen. Zudem würden sich die Grabplatten nicht mehr den jeweiligen Personen zuordnen lassen, sagt die Sprecherin auf Volksstimme-Nachfrage. „Das heißt, dem Landesverwaltungsamt sind bei der von der Unteren Denkmalbehörde gewünschten Maßnahme die Hände gebunden. Dies haben wir immer wieder deutlich gemacht, bei Gesprächen und Vor-Ort-Terminen.“

Das Landesverwaltungsamt habe in dieser Angelegenheit nichts unversucht gelassen, um eine vernünftige realisier- und finanzierbare Lösung zu finden. „Bei einer Beratung mit allen Beteiligten Ende April dieses Jahres wurde die Variante diskutiert, eine Informationstafel mit fundierten Hintergrundinformationen zur Ehrenanlage und dem damit verbundenen Schicksal der 181 Grabplatten für Besucher bereitzustellen“, so Denise Vopel. Das Landesverwaltungsamt würde diese Lösung begrüßen und bietet an, diese Informationstafel aus Gräbersondermitteln zu finanzieren.

Den Sachverhalt und auch den Lösungsansatz habe man dem Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge vorgestellt. „Diese Lösung wird vom Volksbund ausdrücklich befürwortet. Aus unserer Sicht ist mit diesem Vorschlag und der Bereitstellung der entsprechenden Mittel eine gute Lösung gefunden und wir hoffen auf allseitige Akzeptanz“, sagt die Sprecherin des Landesverwaltungsamtes. Das würde jedoch bedeuten, dass die Grabsteine nicht wieder aufgestellt werden würden.

Das Ministerium für Staatssicherheit (Stasi) – der DDR-Geheimdienst – hatte, wie von der Volksstimme mehrfach berichtet, die einst in der Grasnarbe liegend verlegten Grabsteine aus Sandstein 1970 kurzerhand abtransportieren lassen.

Anschließend wurden damit unter anderem an einer Stasi-Ferien-Liegenschaft in Altenbrak Treppen und Terrassen gepflastert. Vor einigen Jahren hatten Wanderer diese Gedenksteine dort wiederentdeckt und so die Weichen für die Bergung gestellt und die Rückführung der Steine nach Halberstadt maßgeblich selbst realisiert.