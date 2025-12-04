Liveticker
Advent im Harz Halberstädter Bäcker will Stollen-Fans gewinnen - mit Gebäck ganz ohne Rosinen
Sie gehört einfach zu Weihnachten wie Lichterglanz und Glühweinduft - die Stolle. In Halberstadt hat sich ein Bäcker viele Gedanken darüber gemacht, was statt Rosinen an Früchten hinein kann in dieses typische Weihnachtsgebäck.
04.12.2025, 14:00
Halberstadt. - Er kennt viele, die sie nicht mögen - Rosinen. Doch die getrockneten Weintrauben sind eine wesentliche Zutat in jeder Stolle. Peter Potratz hat sich deshalb Besonderes einfallen lassen.