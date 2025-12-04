Advent im Harz Halberstädter Bäcker will Stollen-Fans gewinnen - mit Gebäck ganz ohne Rosinen

Sie gehört einfach zu Weihnachten wie Lichterglanz und Glühweinduft - die Stolle. In Halberstadt hat sich ein Bäcker viele Gedanken darüber gemacht, was statt Rosinen an Früchten hinein kann in dieses typische Weihnachtsgebäck.