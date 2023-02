Halberstädter Firma kooperiert mit Vorharzer Schützenverein: So profitieren die Mitglieder davon

Wegeleben - Der Schützenverein Wegeleben von 1697 will auch in diesem Jahr weiter wachsen und bietet in allen Altersklassen eine sportliche Betätigungsmöglichkeit. Dazu hält die Sportstätte verschiedene Schießstände bereit und seit einem Jahr wird auch das Bogenschießen, vor allem für die Jüngeren angeboten. Um den Sport noch bekannter zu machen, gab es kürzlich eine Kooperation mit einem Halberstädter Unternehmen.