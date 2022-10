Halberstädter Kriegsopfer-Grabsteine: Ist endlich eine Lösung in Sicht?

Die im August 2021 in Altenbrak geborgenen Grabplatten vom Opfern des Ersten Weltkriegs lagern seither in Containern auf dem Areal des Friedhofs Halberstadt. Nach der Berichterstattung der Volksstimme wollen die beteiligten Behörden nun eine Lösung finden, damit die Platten, die in den 1970er Jahren vom DDR-Geheimdienst entwendet worden sind, würdevoll neu verlegt werden.

Foto: Oliver Schlegel