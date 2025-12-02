Seit Jahren dauert er nun schon, der Streit der Halberstädter Liebfrauengemeinde mit den obersten Denkmalschützern im Land. Die Gemeinde will einen barrierefreien Zugang schaffen - was das Denkmalamt ablehnt. Völlig unverständlich, sagen die Halberstädter.

Die Liebfrauengemeinde Halberstadt kämpft für einen barrierefreien Zugang in ihre romanische Kirche.

Halberstadt. - Er zählt die Stunden schon nicht mehr, die er über Plänen, alten Zeichnungen und Akten sitzt - vergebens. Dabei will Dirk Krebsdzio nur den Wunsch seiner Gemeinde umsetzen, einen barrierefreien Zugang in die romanische Liebfrauenkirche Halberstadts zu schaffen.