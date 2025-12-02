weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Denkmalschutz im Harz: Halberstädter Liebfrauengemeinde verzweifelt an sturer Haltung des Landesamtes

Denkmalschutz im Harz Halberstädter Liebfrauengemeinde verzweifelt an sturer Haltung des Landesamtes

Seit Jahren dauert er nun schon, der Streit der Halberstädter Liebfrauengemeinde mit den obersten Denkmalschützern im Land. Die Gemeinde will einen barrierefreien Zugang schaffen - was das Denkmalamt ablehnt. Völlig unverständlich, sagen die Halberstädter.

Von Sabine Scholz 02.12.2025, 10:15
Die Liebfrauengemeinde Halberstadt kämpft für einen barrierefreien Zugang in ihre romanische Kirche.
Die Liebfrauengemeinde Halberstadt kämpft für einen barrierefreien Zugang in ihre romanische Kirche. Foto: Sabine Scholz

Halberstadt. - Er zählt die Stunden schon nicht mehr, die er über Plänen, alten Zeichnungen und Akten sitzt - vergebens. Dabei will Dirk Krebsdzio nur den Wunsch seiner Gemeinde umsetzen, einen barrierefreien Zugang in die romanische Liebfrauenkirche Halberstadts zu schaffen.