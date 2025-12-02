Es gibt viele Jobs im Harz, die junge Menschen kaum auf dem Schirm haben. Hier setzt ein Projekt der Halberstädter Sekundarschule Am Gröpertor an. Mit Erfolg auch für die Partner in der Wirtschaft.

Halberstädter Neuntklässler sind mit Maulschlüssel und Stift Berufen auf der Spur

Emely ist beim „That's my Day“ der Gröpertorschüler bei den Halberstadtwerken konzentriert dabei. Francis Siebert unterstützt die Neuntklässlerin.

Halberstadt. - Doch, sie traut sich. Emely hockt sich vor die Rohre und nimmt den großen Maulschlüssel in die Hand. Francis Siebert muss nur ganz kurz zufassen, dann schraubt die Neuntklässlerin los. Sie wechselt einen Wasserzähler der Halberstadtwerke.