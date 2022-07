Halberstädter startet mit 64 Karriere als Weltenbummler

Halberstadt - Ein Sextant an der Wand seiner Wohnung neben Fotos mit ihm am Steuer einer Segeljacht – dahinter türmen sich riesige Wellenberge – verraten, was Heinrich Meusel unter Freiheit versteht. Der heute 86-Jährige kann auf ein bewegtes und abenteuerliches Leben zurückblicken. Bis ein tragischer Unfall im brasilianischen Urwald seinem Leben als Weltenbummler ein jähes Ende setzte.