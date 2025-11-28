Advent im Harz Halberstädter Turner entführen wieder in märchenhaft sportliche Welten
Das große Weihnachtsschauturnen erfreut sich in Halberstadt seit vielen Jahren großer Beliebtheit. Damit die Zuschauer die 90-minütige Schau genießen können, ist hinter den Kulissen viel zu tun. Und das alles ehrenamtlich.
28.11.2025, 18:15
Halberstadt. - Wenn am 7. Dezember um 15 Uhr in der Sporthalle „Völkerfreundschaft“ die Musik beginnt, wird sich die Aufregung zumindest bei Sieglinde Müller etwas legen. Die Anspannung aber noch nicht - schließlich soll alles klappen beim großen Weihnachtsschauturnen in Halberstadt.