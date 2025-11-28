Das große Weihnachtsschauturnen erfreut sich in Halberstadt seit vielen Jahren großer Beliebtheit. Damit die Zuschauer die 90-minütige Schau genießen können, ist hinter den Kulissen viel zu tun. Und das alles ehrenamtlich.

Beim großen Weihnachtsschauturnen präsentieren alle Turner des VfB Germania Halberstadt in bunten Kulissen ihr Können. Die Turner sind dabei zu Gast in der Sporthalle „Völkerfreundschaft“.

Halberstadt. - Wenn am 7. Dezember um 15 Uhr in der Sporthalle „Völkerfreundschaft“ die Musik beginnt, wird sich die Aufregung zumindest bei Sieglinde Müller etwas legen. Die Anspannung aber noch nicht - schließlich soll alles klappen beim großen Weihnachtsschauturnen in Halberstadt.